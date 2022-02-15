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Впервые в истории премию «Оскар» получит фильм, который выберут зрители

15 февраля 2022 20:46
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Новости США. Впервые в истории Американской киноакадемии премию «Оскар» вручат фильму, который признали лучшим сами зрители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Впервые в истории премию «Оскар» получит фильм, который выберут зрители -1

Голосование будет организовано в одной из соцсетей и продлится до 3 марта. Сами профессионалы из мира кино неоднозначно отнеслись к этой идее, но все сошлись во мнении, что это может сделать церемонию награждения интереснее. Она пройдет в Голливуде в ночь на 28 марта.  

# Кино # Фотофакт

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