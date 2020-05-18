Впервые с 13 апреля. Цена нефти Brent превысила 33 доллара за баррель

Новости мира. Цена нефти Brent продолжает расти. Впервые с 13 апреля стоимость фьючерса превысила 33 доллара за баррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в начале марта министры стран – участниц ОПЕК и государств, не входящих в картель, не смогли продлить сделку о сокращении добычи сырья. На фоне распространения коронавируса и разрыва сделки мировые цены на нефть обвалились.