Впервые с 13 апреля. Цена нефти Brent превысила 33 доллара за баррель

Новости мира. Цена нефти Brent продолжает расти. Впервые с 13 апреля стоимость фьючерса превысила 33 доллара за баррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Цена нефти Brent продолжает расти. Впервые с 13 апреля стоимость фьючерса превысила 33 доллара за баррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, в начале марта министры стран – участниц ОПЕК и государств, не входящих в картель, не смогли продлить сделку о сокращении добычи сырья. На фоне распространения коронавируса и разрыва сделки мировые цены на нефть обвалились.
Новое соглашение ОПЕК+ о снижении добычи черного золота было заключено 12 апреля и начало действовать с 1 мая. Согласно ему в мае и июне общее сокращение добычи должно было составить почти 10 млн баррелей в сутки. О дополнительных снижениях также объявили Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.