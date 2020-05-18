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Впервые с 13 апреля. Цена нефти Brent превысила 33 доллара за баррель

18 мая 2020 14:08
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Новости мира. Цена нефти Brent продолжает расти. Впервые с 13 апреля стоимость фьючерса превысила 33 доллара за баррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые с 13 апреля. Цена нефти Brent превысила 33 доллара за баррель-1

Напомним, в начале марта министры стран – участниц ОПЕК и государств, не входящих в картель, не смогли продлить сделку о сокращении добычи сырья. На фоне распространения коронавируса и разрыва сделки мировые цены на нефть обвалились.

Впервые с 13 апреля. Цена нефти Brent превысила 33 доллара за баррель-4

Новое соглашение ОПЕК+ о снижении добычи черного золота было заключено 12 апреля и начало действовать с 1 мая. Согласно ему в мае и июне общее сокращение добычи должно было составить почти 10 млн баррелей в сутки. О дополнительных снижениях также объявили Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

# Международная политика # Фотофакт

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