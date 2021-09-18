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Впервые перед зрителями. В китайском зоопарке устроили фотосессию маленьких панд-близнецов

18 сентября 2021 17:17
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Новости Китая. В зоопарке китайского города Чунцин маленьких панд-близнецов впервые показали широкой публике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые перед зрителями. В китайском зоопарке устроили фотосессию маленьких панд-близнецов-1

Малышам всего три месяца. Для их первой большой фотосессии соорудили яркие декорации.

Впервые перед зрителями. В китайском зоопарке устроили фотосессию маленьких панд-близнецов-4

Всем посетителям малыши показались сонными. На самом деле так и есть. Потому что детеныши порядка 17 часов в день тратят на отдых и сон.

# Дикие животные # Фотофакт

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