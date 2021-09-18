Впервые перед зрителями. В китайском зоопарке устроили фотосессию маленьких панд-близнецов

Новости Китая. В зоопарке китайского города Чунцин маленьких панд-близнецов впервые показали широкой публике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. В зоопарке китайского города Чунцин маленьких панд-близнецов впервые показали широкой публике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Малышам всего три месяца. Для их первой большой фотосессии соорудили яркие декорации.
Всем посетителям малыши показались сонными. На самом деле так и есть. Потому что детеныши порядка 17 часов в день тратят на отдых и сон.