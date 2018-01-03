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Впервые Казахстан возглавил Совет безопасности ООН

03 января 2018 12:26
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Новости Казахстана. Казахстан впервые в истории возглавил Совбез ООН. Страны-участницы этой ключевой международной структуры, отвечающей за поддержание мира и безопасности, утвердили программу его председательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые Казахстан возглавил Совет безопасности ООН-1

Впервые Казахстан возглавил Совет безопасности ООН-3

Эту миссию Казахстан будет нести до конца 2018. В числе главных приоритетов Астаны –  устранение угрозы глобальной войны и урегулирование локальных конфликтов, противодействие терроризму, вопросы мира и безопасности в Африке. Большое внимание намерены уделить также вопросам адаптации Совбеза и всей системы ООН к угрозам и вызовам 21 века. 

# ООН # Фотофакт

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