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Возникший топливный кризис грозит оставить Европу без авиасообщения

03 апреля 2026 08:12
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Ближневосточный конфликт продолжает наносить тяжелые удары по европейской экономике. Возникший из-за войны топливный кризис грозит оставить Европу без авиасообщения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возникший топливный кризис грозит оставить Европу без авиасообщения-2

Постоянно растущая стоимость топлива начала уничтожать отрасль. Только за день цена керосина выросла на 300 долларов, достигнув рекордно высокого показателя – почти две тысячи долларов за тонну. Причиной стала блокировка Ормузского пролива, через который как известно проходит до 30 % мирового экспорта нефти. По такой цене покупать керосин могут далеко не все компании. 

Первой жертвой конфликта стала Великобритания. В лондонских аэропортах из-за отсутствия топлива уже стали отменять рейсы. Скоро в таком же положении окажется и Франция. У остальных стран еще остались запасы, но их хватит ненадолго. А будут ли новые поставки? Большой вопрос. Понятно, что многократно возросшие расходы авиакомпании переложат на плечи пассажиров. Стоимость билетов на самолет сделают перелеты для европейцев роскошью. 

# Конфликт на Ближнем Востоке

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