Возможный кандидат на пост президента США Кристи встретился с Зеленским в Украине

Бывший губернатор штата Нью-Джерси и возможный претендент от Республиканской партии на выборах США 2024 года Крис Кристи побывал в Украине, сообщает РИА Новости.

Это уже второй после Майка Пенса республиканский кандидат, совершивший визит в Киев. Кристи встречался с украинским президентом Зеленским и объехал места прошлогодних боестолкновений в пригороде Киева.

Ранее один из республиканских лидеров, экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что сможет в кратчайшие сроки прекратить украинский конфликт и сделает это за 24 часа в случае избрания его на пост президента.

