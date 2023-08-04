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Возможный кандидат на пост президента США Кристи встретился с Зеленским в Украине

04 августа 2023 14:19
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Бывший губернатор штата Нью-Джерси и возможный претендент от Республиканской партии на выборах США 2024 года Крис Кристи побывал в Украине, сообщает РИА Новости.

Это уже второй после Майка Пенса республиканский кандидат, совершивший визит в Киев. Кристи встречался с украинским президентом Зеленским и объехал места прошлогодних боестолкновений в пригороде Киева. 

Ранее один из республиканских лидеров, экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что сможет в кратчайшие сроки прекратить украинский конфликт и сделает это за 24 часа в случае избрания его на пост президента.
 

# Международная политика

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