Возможен умышленный поджог: в бразильском Сан-Паулу около 50 домой сгорели дотла

Новости Бразилии. Полсотни зданий в бразильском Сан-Паулу обратились в пепел. Пожар на трущобной окраине вспыхнул в середине дня, после чего стремительно распространился по району. Прибывшие на место ЧП пожарные с трудом пробирались к очагу возгорания.

Проезд техники оказался сильно затруднен из-за узких и захламленных улиц. Несмотря на активную помощь местных жителей, предотвратить распространение огненной стихии удалось лишь спустя несколько часов. Причина возгорания пока не установлена. Специалисты предполагают умышленный поджог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.