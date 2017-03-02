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Возможен умышленный поджог: в бразильском Сан-Паулу около 50 домой сгорели дотла

02 марта 2017 17:16
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Новости Бразилии. Полсотни зданий в бразильском Сан-Паулу обратились в пепел. Пожар на трущобной окраине вспыхнул в середине дня, после чего стремительно распространился по району. Прибывшие на место ЧП пожарные с трудом пробирались к очагу возгорания.

Проезд техники оказался сильно затруднен из-за узких и захламленных улиц. Несмотря на активную помощь местных жителей, предотвратить распространение огненной стихии удалось лишь спустя несколько часов. Причина возгорания пока не установлена. Специалисты предполагают умышленный поджог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар

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