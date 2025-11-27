Возле Белого дома в США произошла стрельба

В Вашингтоне, всего в двух кварталах от Белого дома, произошла стрельба. Два военнослужащих Национальной гвардии получили ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент случился 26 ноября. По данным властей, это была целенаправленная атака. Подозреваемый задержан, он также ранен. Район был оцеплен, Белый дом временно перевели в режим повышенной безопасности. Лидер США Дональд Трамп в момент нападения находился во Флориде. ФБР расследует случившееся как возможный террористический акт.

По данным Минюста США, подозреваемый прибыл в страну в 2021 году по специальной визовой программе для афганцев, сотрудничавших с американскими военными, но позже нарушил визовый режим.