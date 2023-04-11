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Воздушное пространство России и Украины будет закрыто для авиарейсов в Европу до 2029 года

11 апреля 2023 10:04
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Авиаперевозчики скорее всего не смогут использовать воздушное пространство Российской Федерации и Украины для полетов в Европу до конца 2029 года. Такое предположение сделал Евроконтроль.

В организации по безопасности воздушной навигации отметили, что количество авиарейсов через Северную Европу со стороны Азии сократилось из-за перенаправления маршрутов через Юго-Восточные страны, пишет ТАСС.

Евроконтроль также отмечает, что сфера авиаперевозок продолжает восстановление после пандемии коронавируса.

После начала украинского кризиса многие западные государства закрыли свое воздушное пространство для самолетов из РФ. Российская Федерация ответным решением запретила полеты над своей территорией авиаперевозчикам из тридцати шести стран.

# Международная политика

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