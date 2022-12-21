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ВОЗ заявила о нехватке антибиотиков во всём мире

21 декабря 2022 14:59
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Во Всемирной организации здравоохранения заявили о нехватке антибиотиков в мире из-за роста инфекционных заболеваний. 80% из 35 стран, данные по которым собирает ВОЗ, уже столкнулись с острым дефицитом этих лекарств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ заявила о нехватке антибиотиков во всём мире-1

Что касается Европы, то об этой проблеме заявили 25 из 27 государств-членов ЕС. Но, как отметили в организации, ситуация может быть гораздо сложнее, так как очень мало что известно о наличии антибиотиков в бедных странах. Из-за отсутствия денег у них серьезные проблемы с закупкой лекарств за рубежом. Одной из причин в ВОЗ назвали сокращение производства препаратов из-за нарушения цепочки поставок необходимых компонентов.

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# Здоровье # Фотофакт

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