ВОЗ: введение локдауна из-за коронавируса должно быть крайней мерой

Введение локдауна из-за COVID-19 должно быть крайней мерой – такого мнения придерживаются в ВОЗ. Организация рекомендует странам выбирать поэтапный подход, прибегая к новым ограничениям, и учитывать сопутствующие потери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом глав государств предостерегают и от резких послаблений карантина в преддверии рождественских праздников. Это может привести к новому всплеску заболеваемости.

Число инфицированных COVID-19 по всему миру продолжает расти. Заразились уже более 59 миллионов человек. Количество случаев, которые завершились летальным исходом, приближается к отметке в 1,5 тысячи.