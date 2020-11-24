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ВОЗ: введение локдауна из-за коронавируса должно быть крайней мерой

24 ноября 2020 16:15
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Введение локдауна из-за COVID-19 должно быть крайней мерой – такого мнения придерживаются в ВОЗ. Организация рекомендует странам выбирать поэтапный подход, прибегая к новым ограничениям, и учитывать сопутствующие потери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ: введение локдауна из-за коронавируса должно быть крайней мерой-1

При этом глав государств предостерегают и от резких послаблений карантина в преддверии рождественских праздников. Это может привести к новому всплеску заболеваемости.

Число инфицированных COVID-19 по всему миру продолжает расти. Заразились уже более 59 миллионов человек. Количество случаев, которые завершились летальным исходом, приближается к отметке в 1,5 тысячи.

ВОЗ: введение локдауна из-за коронавируса должно быть крайней мерой-4

Благодаря введению жестких ограничений уровень заболеваемости в Европе начал снижаться. В Великобритании зафиксирован самый низкий суточный прирост инфицированных, на спад идет и количество смертей. Уменьшается число зараженных в Италии, Испании и Франции. И, несмотря на предостережения Всемирной организации здравоохранения, эти страны уже заявили о смягчении карантина.

# Коронавирус # Фотофакт

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