ВОЗ: введение локдауна из-за коронавируса должно быть крайней мерой
Введение локдауна из-за COVID-19 должно быть крайней мерой – такого мнения придерживаются в ВОЗ. Организация рекомендует странам выбирать поэтапный подход, прибегая к новым ограничениям, и учитывать сопутствующие потери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом глав государств предостерегают и от резких послаблений карантина в преддверии рождественских праздников. Это может привести к новому всплеску заболеваемости.
Число инфицированных COVID-19 по всему миру продолжает расти. Заразились уже более 59 миллионов человек. Количество случаев, которые завершились летальным исходом, приближается к отметке в 1,5 тысячи.
Благодаря введению жестких ограничений уровень заболеваемости в Европе начал снижаться. В Великобритании зафиксирован самый низкий суточный прирост инфицированных, на спад идет и количество смертей. Уменьшается число зараженных в Италии, Испании и Франции. И, несмотря на предостережения Всемирной организации здравоохранения, эти страны уже заявили о смягчении карантина.