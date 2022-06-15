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ВОЗ созывает комитет по ЧС, чтобы оценить опасность оспы обезьян

15 июня 2022 09:28
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Всемирная организация здравоохранения созывает комитет по чрезвычайным ситуациям, чтобы оценить опасность оспы обезьян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последний раз он собирался в начале пандемии коронавируса. По данным ВОЗ, сейчас зарегистрировано 1 600 подтвержденных и 1 500 неподтвержденных случаев заболевания, а также 72 случая смерти в 39 странах.

Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в Центральной и Западной Африке. Основные пути заражения – контактный и воздушно-капельный.

ВОЗ созывает комитет по ЧС, чтобы оценить опасность оспы обезьян-1

Вероятность новой пандемии оценивается вирусологами как низкая, но эксперты ВОЗ боятся, что ситуация может выйти из-под контроля.

Первый случай обезьяньей оспы зафиксирован в Польше. Подробнее здесь.

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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