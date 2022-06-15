ВОЗ созывает комитет по ЧС, чтобы оценить опасность оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения созывает комитет по чрезвычайным ситуациям, чтобы оценить опасность оспы обезьян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последний раз он собирался в начале пандемии коронавируса. По данным ВОЗ, сейчас зарегистрировано 1 600 подтвержденных и 1 500 неподтвержденных случаев заболевания, а также 72 случая смерти в 39 странах.

Оспа обезьян – редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в Центральной и Западной Африке. Основные пути заражения – контактный и воздушно-капельный.