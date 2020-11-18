ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражённых коронавирусом за неделю

Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном росте числа зараженных COVID-19 за неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество людей, у которых подтвердилось заболевание, увеличилось на 4 миллиона, что является самым высоким показателем с начала пандемии.

В Италии и Испании в последние дни зафиксирован антирекорд суточной смертности от коронавируса. Ухудшилась эпидемиологическая ситуация в Турции, в связи с чем власти решили ввести комендантский час в выходные дни. Работу торговых центров и магазинов решено ограничить.