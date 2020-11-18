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ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражённых коронавирусом за неделю

18 ноября 2020 10:06
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Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном росте числа зараженных COVID-19 за неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество людей, у которых подтвердилось заболевание, увеличилось на 4 миллиона, что является самым высоким показателем с начала пандемии.

ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражённых коронавирусом за неделю-1

В Италии и Испании в последние дни зафиксирован антирекорд суточной смертности от коронавируса. Ухудшилась эпидемиологическая ситуация в Турции, в связи с чем власти решили ввести комендантский час в выходные дни. Работу торговых центров и магазинов решено ограничить.

ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражённых коронавирусом за неделю-4

А власти Нидерландов, напротив, начинают ослаблять локдаун. С 19 ноября разрешено возобновить работу театрам, музеям, кино и библиотекам. По мнению правительства, полностью избавиться от ограничений можно будет лишь в январе 2021-го.

# Коронавирус # Фотофакт

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