ВОЗ сообщает о росте новых случаев заражения коронавирусом. Дельта-штамм лидирует среди других видов мутаций

ВОЗ сообщает о росте новых случаев заражения. По данным организации, со 2 по 8 августа заболеваемость коронавирусом в мире увеличилась на 4 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За неделю более 4 миллионов 200 тысяч положительных тестов. Доминирует на планете дельта-штамм. Число стран, где выявлен этот вариант COVID-19, увеличилось до 142. Разновидность крайне заразна и тяжело поддается лечению.

В сравнении с предыдущей неделей на 2 % выросло число смертей – свыше 65 тысяч человек скончались. С начала пандемии заразились без малого 204 миллиона человек, это каждый 39-й житель планеты.