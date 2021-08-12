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ВОЗ сообщает о росте новых случаев заражения коронавирусом. Дельта-штамм лидирует среди других видов мутаций

12 августа 2021 16:58
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ВОЗ сообщает о росте новых случаев заражения. По данным организации, со 2 по 8 августа заболеваемость коронавирусом в мире увеличилась на 4 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ сообщает о росте новых случаев заражения коронавирусом. Дельта-штамм лидирует среди других видов мутаций-1

За неделю более 4 миллионов 200 тысяч положительных тестов. Доминирует на планете дельта-штамм. Число стран, где выявлен этот вариант COVID-19, увеличилось до 142. Разновидность крайне заразна и тяжело поддается лечению.

В сравнении с предыдущей неделей на 2 % выросло число смертей – свыше 65 тысяч человек скончались. С начала пандемии заразились без малого 204 миллиона человек, это каждый 39-й житель планеты.

# Коронавирус # Фотофакт

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