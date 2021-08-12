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ВОЗ: со 2 по 8 августа заболеваемость коронавирусом в мире увеличилась на 4%

12 августа 2021 12:31
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Число стран, где выявлен штамм «Дельта», за неделю увеличилось до 142. Эта разновидность COVID-19 крайне заразна и тяжело поддается лечению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ: со 2 по 8 августа заболеваемость коронавирусом в мире увеличилась на 4%-1

По данным Всемирной организации здравоохранения, со 2 по 8 августа заболеваемость коронавирусом в мире увеличилась на 4 %. Зарегистрировано более 4 миллионов 200 тысяч новых случаев заражения. В сравнении с предыдущей неделей, на 2 % выросло число смертей – свыше 65 тысяч человек скончались.

ВОЗ: со 2 по 8 августа заболеваемость коронавирусом в мире увеличилась на 4%-4

С начала пандемии COVID-19 заразились без малого 204 миллиона человек – это каждый 39-й житель планеты.

# Коронавирус # Фотофакт

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