ВОЗ: со 2 по 8 августа заболеваемость коронавирусом в мире увеличилась на 4%

Число стран, где выявлен штамм «Дельта», за неделю увеличилось до 142. Эта разновидность COVID-19 крайне заразна и тяжело поддается лечению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, со 2 по 8 августа заболеваемость коронавирусом в мире увеличилась на 4 %. Зарегистрировано более 4 миллионов 200 тысяч новых случаев заражения. В сравнении с предыдущей неделей, на 2 % выросло число смертей – свыше 65 тысяч человек скончались.