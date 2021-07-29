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ВОЗ: смертность от коронавируса в мире за неделю выросла на 21%

29 июля 2021 09:12
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Смертность от COVID-19 в мире за минувшую неделю выросла на 21 %, а заболеваемость на 8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ: смертность от коронавируса в мире за неделю выросла на 21%-1

Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. Наиболее высокий рост летальных случаев зафиксирован в Юго-Восточной Азии, а также Северной и Южной Америке.

ВОЗ: смертность от коронавируса в мире за неделю выросла на 21%-4

Непростая эпидемиологическая обстановка сохраняется и в Европейском регионе. Так, власти Франции заявили, что четвертая волна инфекции охватила уже всю страну. Там практически ежедневно фиксируют более 19 тысяч случаев заболеваний, это почти в два раза больше, чем неделю назад.

ВОЗ: смертность от коронавируса в мире за неделю выросла на 21%-7

Резкий всплеск заражений наблюдается также в Австрии. Швеция между тем достигла нулевой смертности от коронавируса. С 14 июля ни одного летального исхода. Такие показатели связывают с прививочной кампанией и рядом карантинных мер. Полный курс вакцинации уже получили около половины жителей страны. 

# Коронавирус # Фотофакт

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