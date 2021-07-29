ВОЗ: смертность от коронавируса в мире за неделю выросла на 21%

Смертность от COVID-19 в мире за минувшую неделю выросла на 21 %, а заболеваемость на 8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. Наиболее высокий рост летальных случаев зафиксирован в Юго-Восточной Азии, а также Северной и Южной Америке.

Непростая эпидемиологическая обстановка сохраняется и в Европейском регионе. Так, власти Франции заявили, что четвертая волна инфекции охватила уже всю страну. Там практически ежедневно фиксируют более 19 тысяч случаев заболеваний, это почти в два раза больше, чем неделю назад.