ВОЗ: смертность от коронавируса в мире за неделю выросла на 21%

Смертность от COVID-19 в мире за минувшую неделю выросла на 21 %, а заболеваемость на 8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Смертность от COVID-19 в мире за минувшую неделю выросла на 21 %, а заболеваемость на 8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. Наиболее высокий рост летальных случаев зафиксирован в Юго-Восточной Азии, а также Северной и Южной Америке.
Непростая эпидемиологическая обстановка сохраняется и в Европейском регионе. Так, власти Франции заявили, что четвертая волна инфекции охватила уже всю страну. Там практически ежедневно фиксируют более 19 тысяч случаев заболеваний, это почти в два раза больше, чем неделю назад.
Резкий всплеск заражений наблюдается также в Австрии. Швеция между тем достигла нулевой смертности от коронавируса. С 14 июля ни одного летального исхода. Такие показатели связывают с прививочной кампанией и рядом карантинных мер. Полный курс вакцинации уже получили около половины жителей страны.