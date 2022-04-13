ВОЗ: смертность от COVID-19 на планете снизилась на 18%

Смертность от COVID-19 на планете снизилась на 18 % за минувшую неделю. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там также отметили, что во всех регионах наблюдается тенденция не только к снижению летальных исходов, но и к уменьшению новых случаев заражения. Наилучшие показатели сейчас в Европе и Западно-Тихоокеанском регионе. По данным Университета Джонса Хопкинса, количество заражений с начала пандемии уже преодолело порог в 500 миллионов случаев. Число летальных исходов составило более 6 миллионов.