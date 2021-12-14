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ВОЗ призывает все страны покончить с пандемией коронавируса уже в 2022 году

14 декабря 2021 19:33
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ВОЗ призвала мир приложить усилия, чтобы покончить с пандемией коронавируса уже в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

ВОЗ призывает все страны покончить с пандемией коронавируса уже в 2022 году-1

Как заявили в организации, необходимо сократить количество заражений, избежать тяжелых заболеваний с помощью вакцинации и обеспечить своевременное лечение. И 2022 должен стать годом, когда это произойдет. Сейчас мир сталкивается с цунами инфекций в мире, как из-за дельта-штамма, так и из-за «омикрона». Поэтому правительства должны действовать. И дело не в изоляции. Нужно ускорить вакцинацию и использовать все возможности системы здравоохранения всех стран.  

# Коронавирус # Фотофакт

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