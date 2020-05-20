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ВОЗ на ассамблее здравоохранения получила вотум доверия

20 мая 2020 13:05
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Новости мира. Всемирная ассамблея здравоохранения подтвердила ключевую роль ВОЗ в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соавторами итоговой резолюции, в которой организация получила вотум доверия от мирового сообщества, выступили около 100 стран, в том числе Беларусь.

ВОЗ на ассамблее здравоохранения получила вотум доверия-1

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Принятый документ призывает как можно скорее проанализировать действия международного сообщества в ответ на пандемию, чтобы в будущем эффективнее бороться с опасными заболеваниями.

На фоне критики со стороны США также дадут оценку работе ВОЗ. Ранее Штаты высказали мнение о якобы неверных действиях организации в борьбе с распространением инфекции. К слову, одобрил проведение расследования и Китай. Все необходимые данные страна предоставит после завершения эпидемии.

# Коронавирус # Фотофакт

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