Тесты показали положительный результат у 2 миллионов 200 тысяч человек, а число летальных исходов выросло более чем на 39 тысяч.

В мире растет число заразившихся COVID-19. По данным ВОЗ, минувшая неделя стала рекордной по количеству новых инфицированных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На территории Британии теперь будет действовать трехступенчатая система ограничений, план которой будет регулярно пересматриваться. Наиболее жесткие правила коснутся графства Мерсисайд и его крупнейшего города Ливерпуля. Здесь закроются бары, спортзалы и бассейны, казино и залы игровых автоматов.