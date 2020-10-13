Прямой эфир

ВОЗ: минувшая неделя стала рекордной по количеству новых инфицированных

13 октября 2020 10:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В мире растет число заразившихся COVID-19. По данным ВОЗ, минувшая неделя стала рекордной по количеству новых инфицированных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Тесты показали положительный результат у 2 миллионов 200 тысяч человек, а число летальных исходов выросло более чем на 39 тысяч.  

ВОЗ: минувшая неделя стала рекордной по количеству новых инфицированных-1

Самая тяжелая эпидемиологическая ситуация складывается по-прежнему в Северной и Южной Америке. В попытках остановить распространение вируса страны вводят новые меры.  

ВОЗ: минувшая неделя стала рекордной по количеству новых инфицированных-4

На территории Британии теперь будет действовать трехступенчатая система ограничений, план которой будет регулярно пересматриваться. Наиболее жесткие правила коснутся графства Мерсисайд и его крупнейшего города Ливерпуля. Здесь закроются бары, спортзалы и бассейны, казино и залы игровых автоматов.  

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ООН: нарушения режима прекращения огня в районе нагорнокарабахского конфликта неприемлемы
13 октября 2020 10:07

ООН: нарушения режима прекращения огня в районе нагорнокарабахского конфликта неприемлемы

Протестующих в Чили разогнали водомётами и слезоточивым газом
13 октября 2020 10:00

Протестующих в Чили разогнали водомётами и слезоточивым газом

В Нижегородской области подозреваемого в убийстве трёх человек нашли мёртвым
13 октября 2020 09:43

В Нижегородской области подозреваемого в убийстве трёх человек нашли мёртвым