ВОЗ: если мир усилит кампанию по вакцинации, пандемия может закончиться уже в 2022 году

Эти деньги пойдут на бесплатные тесты, вакцины, средства защиты и лекарства. Как заявили в ВОЗ, в государствах с низкими доходами населения в среднем привиты только 10 % жителей. В ВОЗ считают, что если мир усилит кампанию по вакцинации, пандемия может закончиться уже в 2022 году.