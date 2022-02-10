Прямой эфир

ВОЗ: если мир усилит кампанию по вакцинации, пандемия может закончиться уже в 2022 году

10 февраля 2022 15:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Всемирная организация здравоохранения призвала мировое сообщество выделить 16 миллиардов долларов на борьбу с пандемией в бедных странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

ВОЗ: если мир усилит кампанию по вакцинации, пандемия может закончиться уже в 2022 году-1

Эти деньги пойдут на бесплатные тесты, вакцины, средства защиты и лекарства. Как заявили в ВОЗ, в государствах с низкими доходами населения в среднем привиты только 10 % жителей. В ВОЗ считают, что если мир усилит кампанию по вакцинации, пандемия может закончиться уже в 2022 году.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Французы поддержали протесты канадцев и устроили забастовку на юге страны
10 февраля 2022 15:26

Французы поддержали протесты канадцев и устроили забастовку на юге страны

Паралич можно будет вылечить? Вот какое открытие сделали учёные из Израиля
10 февраля 2022 11:15

Паралич можно будет вылечить? Вот какое открытие сделали учёные из Израиля

Бишкек занимает второе место в мире по уровню загрязнения воздуха. Как планируют решать эту проблему?
10 февраля 2022 10:14

Бишкек занимает второе место в мире по уровню загрязнения воздуха. Как планируют решать эту проблему?