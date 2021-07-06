ВОЗ: эпидобстановка на планете сейчас лучше, чем 2-3 месяца назад

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире стабилизируется. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам директора программы по чрезвычайным ситуациям, эпидобстановка на планете сейчас лучше, чем 2-3 месяца назад. Однако в некоторых странах наблюдается рост зараженных. Специалист считает, что такой всплеск связан в том числе с появлением более заразных штаммов вируса, а также смягчением карантинных мер.

Ухудшение показателей фиксируют в европейском регионе. Так, во Франции к концу июля ожидают новую волну инфекции.