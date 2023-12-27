ВОЗ: 80% больниц в секторе Газа не работают

80 % больниц в секторе Газа не работают. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оставшиеся медицинские учреждения переполнены. Не хватает препаратов, специалистов, оборудования. Власти еврейского государства не планируют снижать интенсивность боевых действий. Вместе с количеством ударов растет и число жертв. В списке погибших уже свыше 23 тысяч человек.