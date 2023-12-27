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ВОЗ: 80% больниц в секторе Газа не работают

27 декабря 2023 20:20
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80 % больниц в секторе Газа не работают. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ: 80% больниц в секторе Газа не работают-1

Оставшиеся медицинские учреждения переполнены. Не хватает препаратов, специалистов, оборудования. Власти еврейского государства не планируют снижать интенсивность боевых действий. Вместе с количеством ударов растет и число жертв. В списке погибших уже свыше 23 тысяч человек.

# Палестина-Израиль

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