Восковые фигуры знаменитостей вместо гостей. Как в Нью-Йорке работают рестораны во время пандемии?
Новости США. Музей мадам Тюссо в Нью-Йорке пришел на помощь местным рестораторам. Им наконец-то разрешили открыть заведения общепита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, с оговоркой: обеденные залы должны быть заполнены на треть.
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Первых клиентов решили удивить. Места за столиками заняли восковые фигуры.
Герои известных кинофильмов приветствуют посетителей и обеспечивают принципы социального дистанцирования, резервируя присутствием незадействованные места.
Пандемия коронавируса сильно ударила по заведениям Нью-Йорка. В 2019 году на рестораны приходилось 9 % занятости населения в штате.