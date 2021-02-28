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Восковые фигуры знаменитостей вместо гостей. Как в Нью-Йорке работают рестораны во время пандемии?

28 февраля 2021 12:08
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Новости США. Музей мадам Тюссо в Нью-Йорке пришел на помощь местным рестораторам. Им наконец-то разрешили открыть заведения общепита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, с оговоркой: обеденные залы должны быть заполнены на треть.

ВОЗ: смертность от коронавируса в мире за неделю снизилась на 20%

Восковые фигуры знаменитостей вместо гостей. Как в Нью-Йорке работают рестораны во время пандемии?-1

Первых клиентов решили удивить. Места за столиками заняли восковые фигуры.

Восковые фигуры знаменитостей вместо гостей. Как в Нью-Йорке работают рестораны во время пандемии?-4

Герои известных кинофильмов приветствуют посетителей и обеспечивают принципы социального дистанцирования, резервируя присутствием незадействованные места.

Восковые фигуры знаменитостей вместо гостей. Как в Нью-Йорке работают рестораны во время пандемии?-7

Пандемия коронавируса сильно ударила по заведениям Нью-Йорка. В 2019 году на рестораны приходилось 9 % занятости населения в штате.

# Коронавирус # Фотофакт

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