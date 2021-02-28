Восковые фигуры знаменитостей вместо гостей. Как в Нью-Йорке работают рестораны во время пандемии?

Новости США. Музей мадам Тюссо в Нью-Йорке пришел на помощь местным рестораторам. Им наконец-то разрешили открыть заведения общепита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, с оговоркой: обеденные залы должны быть заполнены на треть.

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