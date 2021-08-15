Восемь полицейских пострадали в столкновениях с националистами в Киеве

Новости Украины. По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции во время столкновений возле офиса президента Украины начато уголовное производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции во время столкновений возле офиса президента Украины начато уголовное производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известно, что восемь стражей порядка получили травмы и ожоги. Есть и пострадавшие журналисты.
Ультраправая украинская партия «Национальный корпус» вывела на улицы Киева сторонников националистических взглядов, чтобы выразить несогласие с политикой действующей власти.