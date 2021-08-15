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Восемь полицейских пострадали в столкновениях с националистами в Киеве

15 августа 2021 11:42
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Новости Украины. По факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции во время столкновений возле офиса президента Украины начато уголовное производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Восемь полицейских пострадали в столкновениях с националистами в Киеве-1

Известно, что восемь стражей порядка получили травмы и ожоги. Есть и пострадавшие журналисты.

Восемь полицейских пострадали в столкновениях с националистами в Киеве-4

Ультраправая украинская партия «Национальный корпус» вывела на улицы Киева сторонников националистических взглядов, чтобы выразить несогласие с политикой действующей власти.

# Массовые беспорядки # Владимир Зеленский # Фотофакт

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