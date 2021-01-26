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Восемь человек пострадали из-за взрыва дома в пригороде Баку. В завалах всё ещё могут находиться люди

26 января 2021 09:52
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Новости Азербайджана. Масштабная поисково-спасательная операция проходит в пригороде азербайджанского Баку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате мощного взрыва в двухэтажном жилом доме пострадали восемь человек, один из них в тяжелом состоянии.

Восемь человек пострадали из-за взрыва дома в пригороде Баку. В завалах всё ещё могут находиться люди-1

Здание частично обрушилось, вспыхнул пожар, ударная волна выбила окна в расположенных рядом домах. Десятки человек разбирают завалы.

В ловушке все еще могут находиться люди.

Восемь человек пострадали из-за взрыва дома в пригороде Баку. В завалах всё ещё могут находиться люди-4

О причинах взрыва пока не сообщается. По предварительной информации, ЧП могло произойти из-за утечки газа.

# Взрыв # Фотофакт

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