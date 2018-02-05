Вопреки предупреждениям. При сходе лавины на итальянском горнолыжном курорте погибли два лыжника

Новости Италии. В Италии при сходе лавины погибли два человека. Еще одного лыжника специалистам удалось извлечь из-под снежной толщи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина получил серьезные травмы и вертолетом был доставлен в ближайшую больницу. Как стало известно, погибшие и пострадавший – граждане Италии. Инцидент произошел на горнолыжном курорте Кампо Феличе в 120 километрах от Рима. Несмотря на предупреждение о возможном сходе лавин, любители экстрима выбрали для катания неподготовленный склон вне выделенных трас.