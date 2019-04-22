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Вооружённая женщина с младенцем на руках угрожала взорвать церковь в Сан-Диего

22 апреля 2019 13:40
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Новости США. В американском Сан-Диего задержали вооружённую женщину с ребёнком, которая угрожала взорвать церковь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До того, как правоохранители прибыли на место ЧП, прихожане смогли обезоружить злоумышленницу.

Вооружённая женщина с младенцем на руках угрожала взорвать церковь в Сан-Диего-1

Полиция арестовала женщину. Как выяснилось, её пистолет оказался не заряжен. 10-месячного ребёнка, который был на руках у женщины, а также 5-летнюю девочку, сидевшую в машине подозреваемой, взяли под опеку соцслужбы.

Вооружённая женщина с младенцем на руках угрожала взорвать церковь в Сан-Диего-4

Никаких опасных предметов на месте происшествия обнаружено не было. Ведётся расследование инцидента.

# Покушение # Фотофакт

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