Вооруженное нападение в Сиднее: полиция не связывает инцидент с терроризмом

Новости Австралии. Австралийская полиция не связывает нападение в Сиднее с терроризмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. Австралийская полиция не связывает нападение в Сиднее с терроризмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчина с ножом напал на прохожих в центре города: погиб один человек, ещё один пострадал. Свидетели инцидента задержали злоумышленника до приезда полиции.
Мотивы его действий устанавливаются. Известно, что во время нападения мужчина выкрикивал лозунги террористических группировок.