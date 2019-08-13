Вооруженное нападение в Сиднее: полиция не связывает инцидент с терроризмом

Новости Австралии. Австралийская полиция не связывает нападение в Сиднее с терроризмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина с ножом напал на прохожих в центре города: погиб один человек, ещё один пострадал. Свидетели инцидента задержали злоумышленника до приезда полиции.