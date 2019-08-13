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Вооруженное нападение в Сиднее: полиция не связывает инцидент с терроризмом

13 августа 2019 14:04
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Новости Австралии. Австралийская полиция не связывает нападение в Сиднее с терроризмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Вооруженное нападение в Сиднее: полиция не связывает инцидент с терроризмом-1

Мужчина с ножом напал на прохожих в центре города: погиб один человек, ещё один пострадал. Свидетели инцидента задержали злоумышленника до приезда полиции.

Вооруженное нападение в Сиднее: полиция не связывает инцидент с терроризмом-4

Мотивы его действий устанавливаются. Известно, что во время нападения мужчина выкрикивал лозунги террористических группировок.

Вооруженное нападение в Сиднее: полиция не связывает инцидент с терроризмом-7

# Нападение # Фотофакт

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