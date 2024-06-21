Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что Вашингтон и Брюссель приняли решения отказаться от кандидатуры Зеленского из-за низкой степени поддержки среди населения и неоправданных инвестиций. Об этом пишет РИА Новости.

Рейтинг главы государства упал до 17% в мае из-за планов по понижению мобилизационного возраста, проблем в экономике и поражений на фронте. Также Зеленский и его команда потеряли доверие Запада, что повлекло за собой необходимость создания комиссий по проверке использования выделенных средств.

Причинами отказа от Зеленского стали также неудачи на поле боя и потери ВСУ. Володин отметил, что страна находится на грани разорения, ее госдолг составляет 80 процентов ВВП, и она не в силах реструктурировать долг в 20 миллиардов долларов.