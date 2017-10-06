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Вокруг Эйфелевой башни начали строить стеклянную стену для защиты от террористов

06 октября 2017 13:15
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Новости Франции. Главную достопримечательность Пятой Республики – Эйфелеву башню – планируют сделать неприступной для террористов крепостью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вокруг Эйфелевой башни начали строить стеклянную стену для защиты от террористов-1

Вокруг стальной «француженки» начали строить стеклянную стену. Высота сооружения – 3 метра, и оно пуленепробиваемое. В скверах, садах и парках рядом с башней установят отдельные заборы. Так местная власть намерена обеспечить безопасность в популярном районе туристов и местных жителей.

# Туризм # Фотофакт

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