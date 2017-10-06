Вокруг Эйфелевой башни начали строить стеклянную стену для защиты от террористов

Вокруг стальной «француженки» начали строить стеклянную стену. Высота сооружения – 3 метра, и оно пуленепробиваемое. В скверах, садах и парках рядом с башней установят отдельные заборы. Так местная власть намерена обеспечить безопасность в популярном районе туристов и местных жителей.