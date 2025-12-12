Прямой эфир

Война с наркотрафиком – США захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы

12 декабря 2025 07:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

США захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы в ходе операции береговой охраны при поддержке ВМС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным американской стороны, судно много лет находится под санкциями за участие в незаконных перевозках нефти, связанных с поддержкой иностранных террористических структур. Инцидент произошел на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Каракасом. США обвиняют Венесуэлу в недостаточной борьбе с наркотрафиком и с сентября наносят ракетные удары по предполагаемым перевозчикам наркотиков в Карибском море. По информации Вашингтона, жертвами ударов стали более 80 человек.

Другие новости рубрики

Все новости
Рейтинг политиков стремительно падает! Литовцы недовольны работой правительства
12 декабря 2025 06:57

Рейтинг политиков стремительно падает! Литовцы недовольны работой правительства

Была ли ненависть к русским в Киеве ещё до 2014 года? Рассказал Роман Чегринец
11 декабря 2025 20:26

Была ли ненависть к русским в Киеве ещё до 2014 года? Рассказал Роман Чегринец

Чегринец: Крым может дать заряд патриотизма практически всей России
11 декабря 2025 19:41

Чегринец: Крым может дать заряд патриотизма практически всей России