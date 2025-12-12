Война с наркотрафиком – США захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы

США захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы в ходе операции береговой охраны при поддержке ВМС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным американской стороны, судно много лет находится под санкциями за участие в незаконных перевозках нефти, связанных с поддержкой иностранных террористических структур. Инцидент произошел на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Каракасом. США обвиняют Венесуэлу в недостаточной борьбе с наркотрафиком и с сентября наносят ракетные удары по предполагаемым перевозчикам наркотиков в Карибском море. По информации Вашингтона, жертвами ударов стали более 80 человек.