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Война на Ближнем Востоке продлится ещё много месяцев – глава Генштаба Армии обороны Израиля

27 декабря 2023 20:16
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Столбы дыма поднимаются над сектором Газа. Израиль наносит удары по палестинскому региону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Война на Ближнем Востоке продлится ещё много месяцев – глава Генштаба Армии обороны Израиля-1

Власти еврейского государства не планируют снижать интенсивность боевых действий. Вместе с количеством ударов растет и число жертв. В списке погибших уже свыше 23 тысяч человек. Израильские подразделения продолжают активизировать боевые действия в секторе Газа. Авиация нанесла интенсивные удары по районам к востоку от Хан-Юниса и в районе лагеря беженцев Нусейрат на юге анклава.

Война на Ближнем Востоке продлится еще много месяцев, заявил накануне начальник Генштаба Армии обороны Израиля.

# Палестина-Израиль

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