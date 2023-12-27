Война на Ближнем Востоке продлится ещё много месяцев – глава Генштаба Армии обороны Израиля

Столбы дыма поднимаются над сектором Газа. Израиль наносит удары по палестинскому региону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти еврейского государства не планируют снижать интенсивность боевых действий. Вместе с количеством ударов растет и число жертв. В списке погибших уже свыше 23 тысяч человек. Израильские подразделения продолжают активизировать боевые действия в секторе Газа. Авиация нанесла интенсивные удары по районам к востоку от Хан-Юниса и в районе лагеря беженцев Нусейрат на юге анклава.

Война на Ближнем Востоке продлится еще много месяцев, заявил накануне начальник Генштаба Армии обороны Израиля.