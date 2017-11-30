Война интересов привела к штурму здания суда в Афинах: видеофакт

Новости Греции. Ярость демонстрантов вызвал аукцион, который в нем проводили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Распродавали жилье должников.
Заемщики, не сумевшие расплатиться по кредитам, всеми силами пытались сорвать торги.
Новости Греции. Ярость демонстрантов вызвал аукцион, который в нем проводили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Распродавали жилье должников.
Заемщики, не сумевшие расплатиться по кредитам, всеми силами пытались сорвать торги.
Они осаждали входы и выходы в здание и предприняли несколько попыток прорваться внутрь. Затем протестующие стали бросать в правоохранителей огнетушители, мусорные баки и другие увесистые предметы. Чтобы утихомирить толпу, силовикам пришлось применить слезоточивый газ.