Война интересов привела к штурму здания суда в Афинах: видеофакт

Новости Греции. Ярость демонстрантов вызвал аукцион, который в нем проводили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они осаждали входы и выходы в здание и предприняли несколько попыток прорваться внутрь. Затем протестующие стали бросать в правоохранителей огнетушители, мусорные баки и другие увесистые предметы. Чтобы утихомирить толпу, силовикам пришлось применить слезоточивый газ.