Войцех Ольшанский: поляки устали от украинцев, возмущаются привилегиями, которые они имеют в Польше

Войцех Ольшанский, сооснователь партии Rodacy Kamraci:

Поляки становятся рабами. Больные законы Евросоюза – ЛГБТ и гендерный закон – уничтожат вашу нацию, так же как сейчас уничтожают мою нацию. Что далеко ходить? Очередной кретинизм идиотов из Евросоюза по поводу запрета на продажу автомобилей внутреннего сгорания, потому что он предписывает продажу электромобилей.

Уважаемые дамы и господа, поляки настолько устали от украинцев, сколько возмущаются теми привилегиями, которые имеют здесь украинцы. Например, украинец после месяца работы в Польше приобретает пенсионные права, которые поляк приобретает только после 20 лет работы. К чему мы идем? Если поляки не могут попасть к врачам, а украинцы могут? Потому что это политика, такая идея нас вытеснить из Польши. Мы должны ехать на Запад, там работать и приумножать национальный доход западных стран.

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