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Военный вертолет потерпел крушение в Турции, задев линии электропередачи: погибли более 10 человек

01 июня 2017 06:47
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Новости Турции. В Турции потерпел крушение военный вертолет. По предварительным данным, погибли более 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военный вертолет потерпел крушение в Турции, задев линии электропередачи: погибли более 10 человек-1

Инцидент произошел на юго-востоке страны, недалеко от границы с Ираком. Воздушное судно сразу после взлета задело линии электропередачи. Сейчас на месте происшествия работают специалисты, других подробностей трагедии пока нет.

# Крушение

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