Военный вертолет потерпел крушение в Турции, задев линии электропередачи: погибли более 10 человек

Новости Турции. В Турции потерпел крушение военный вертолет. По предварительным данным, погибли более 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел на юго-востоке страны, недалеко от границы с Ираком. Воздушное судно сразу после взлета задело линии электропередачи. Сейчас на месте происшествия работают специалисты, других подробностей трагедии пока нет.