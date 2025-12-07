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Военные ВСУ в Волчанске убивали минами даже котов – ТАСС

07 декабря 2025 15:50
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Военные ВСУ в Волчанске убивали минами даже котов – ТАСС-0

Солдаты из группы «Север» не содержат кошек в своих укрепрайонах, опасаясь атак дронов Вооруженных сил Украины, которые бросают мины даже на животных. Об этом сообщил командир подразделения с позывным Ветра. Об этом пишет ТАСС.

«Мыши [есть], куда без них. Котов нет. Объясню почему: потому что ночью курсирует разведка небесная у противника, выявляют животных. Мы смотрели, как они даже мины не жалеют на животных», – сказал он.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что лидер РФ Владимир Путин побывал на командном пункте совместных сил и заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о взятии Волчанска в Харьковской области.

Фото: pixabay

# Международная политика

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