Солдаты из группы «Север» не содержат кошек в своих укрепрайонах, опасаясь атак дронов Вооруженных сил Украины, которые бросают мины даже на животных. Об этом сообщил командир подразделения с позывным Ветра. Об этом пишет ТАСС.

«Мыши [есть], куда без них. Котов нет. Объясню почему: потому что ночью курсирует разведка небесная у противника, выявляют животных. Мы смотрели, как они даже мины не жалеют на животных», – сказал он.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что лидер РФ Владимир Путин побывал на командном пункте совместных сил и заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о взятии Волчанска в Харьковской области.

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