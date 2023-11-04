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Военные самолёты Израиля атаковали школу в Газе

04 ноября 2023 17:35
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На Ближнем Востоке продолжаются бои. Военные самолеты Израиля атаковали школу в Газе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она служила крышей над головой для людей, которые остались без жилья.

Военные самолёты Израиля атаковали школу в Газе-1

В результате удара более 10 человек погибли. Около 150 ранены, заявили в Минздраве Палестины. Также общество Красного Полумесяца сообщает о нападении израильской армии на колонну машин скорой помощи. Жертвами числятся 15 человек. Десятки пострадали. Сейчас военные действия идут в основном в северной части сектора Газа. ХАМАС нападает из подземных тоннелей. Израиль заявляет об отражении атак боевиков. В ООН тем временем подсчитали материальный ущерб, нанесенный палестинскому региону. На удовлетворение потребностей его жителей понадобится более миллиарда долларов.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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