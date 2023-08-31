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Военные Нигера требуют вывода французских войск до 3 сентября

31 августа 2023 06:46
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В Нигере военные, которые пришли к власти, требуют полностью вывести из страны французские вооруженные силы до 3 сентября, пишет РИА Новости.

Они также заявили об аннулировании всех договоров с Францией в военной сфере и в области безопасности.

Ранее женщины организовали массовую акцию протеста у французской военной базы в Ниамее. В дальнейшем приверженцы вывода французских войск намерены начать проведение бессрочной акции протеста против присутствия военных в Нигере. Жители города потребовали от властей остановить подачу электричества и воды на территорию французской базы, а при необходимости прекратить поставки продовольствия.

В начале августа военные выдвинули требование, чтобы посол Франции уехал из Нигера, но он отказывается покидать страну и встречаться с представителями новых властей.
 

# Международная политика

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