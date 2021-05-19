Военнослужащих США будут проверять на склонность к экстремизму. Следить будут и за их соцсетями

Новости США. Военнослужащих США проверят на склонность к экстремизму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пилотный проект при посредничестве частных компаний готовится запустить Пентагон.
Новости США. Военнослужащих США проверят на склонность к экстремизму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пилотный проект при посредничестве частных компаний готовится запустить Пентагон.
Специальная система будет непрерывно отслеживать публикации военных в соцсетях по ключевым словам. Решение принято в рамках программы по борьбе с внутренним экстремизмом, инициированной администрацией Байдена.
Поводом для нововведения стал штурм Капитолия сторонниками экс-президента Трампа в январе 2021 года. Выяснилось, что среди участников захвата здания и в рядах сочувствующих им было немало американских военных и ветеранов.
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