Военнослужащих США будут проверять на склонность к экстремизму. Следить будут и за их соцсетями

Новости США. Военнослужащих США проверят на склонность к экстремизму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пилотный проект при посредничестве частных компаний готовится запустить Пентагон.

Специальная система будет непрерывно отслеживать публикации военных в соцсетях по ключевым словам. Решение принято в рамках программы по борьбе с внутренним экстремизмом, инициированной администрацией Байдена.