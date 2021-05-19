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Военнослужащих США будут проверять на склонность к экстремизму. Следить будут и за их соцсетями

19 мая 2021 13:09
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Новости США. Военнослужащих США проверят на склонность к экстремизму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пилотный проект при посредничестве частных компаний готовится запустить Пентагон.

Военнослужащих США будут проверять на склонность к экстремизму. Следить будут и за их соцсетями-1

Специальная система будет непрерывно отслеживать публикации военных в соцсетях по ключевым словам. Решение принято в рамках программы по борьбе с внутренним экстремизмом, инициированной администрацией Байдена.

Военнослужащих США будут проверять на склонность к экстремизму. Следить будут и за их соцсетями-4

Поводом для нововведения стал штурм Капитолия сторонниками экс-президента Трампа в январе 2021 года. Выяснилось, что среди участников захвата здания и в рядах сочувствующих им было немало американских военных и ветеранов.

Военнослужащих США будут проверять на склонность к экстремизму. Следить будут и за их соцсетями-7

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# Международная политика # Джо Байден # Дональд Трамп # Фотофакт

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