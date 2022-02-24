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Военная инфраструктура Украины выводится из строя высокоточными средствами. Комментарий Минобороны России

24 февраля 2022 09:03
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Российская сторона заявляет, что военная операция не несет угрозы мирным жителям. Высокоточными средствами поражения уничтожается военная инфраструктура. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минобороны России сообщило, что украинские пограничники сопротивления российским подразделениям не оказывают.  

Военная инфраструктура Украины выводится из строя высокоточными средствами. Комментарий Минобороны России-1

К этой минуте известно, что средства ПВО Вооруженных Сил Украины подавлены. Из строя выведена военная инфраструктура украинских авиабаз.  

Военная инфраструктура Украины выводится из строя высокоточными средствами. Комментарий Минобороны России-4

В целях безопасности Россия закрыла воздушное пространство с Украиной. По всей территории Украины введено военное положение.  

Военная инфраструктура Украины выводится из строя высокоточными средствами. Комментарий Минобороны России-7

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# Международная политика # Фотофакт

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