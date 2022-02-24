Военная инфраструктура Украины выводится из строя высокоточными средствами. Комментарий Минобороны России

Российская сторона заявляет, что военная операция не несет угрозы мирным жителям. Высокоточными средствами поражения уничтожается военная инфраструктура. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минобороны России сообщило, что украинские пограничники сопротивления российским подразделениям не оказывают.