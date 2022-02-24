Военная инфраструктура Украины выводится из строя высокоточными средствами. Комментарий Минобороны России

Российская сторона заявляет, что военная операция не несет угрозы мирным жителям. Высокоточными средствами поражения уничтожается военная инфраструктура. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минобороны России сообщило, что украинские пограничники сопротивления российским подразделениям не оказывают.
К этой минуте известно, что средства ПВО Вооруженных Сил Украины подавлены. Из строя выведена военная инфраструктура украинских авиабаз.
В целях безопасности Россия закрыла воздушное пространство с Украиной. По всей территории Украины введено военное положение.
Путин: «В наши планы не входит оккупация украинских территорий, мы никому ничего не собираемся навязывать силой». Подробнее здесь.