Новости США. Водолазы обнаружили место прорыва нефтепровода в Калифорнии. В настоящее время утечки нефти больше нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Расследование и работы по ликвидации последствий инцидента продолжаются.

Напомним, в минувшие выходные в США произошла утечка на нефтепроводе. Более 3 000 баррелей попало в Тихий океан в штате Калифорния (подробнее здесь). Экологическая катастрофа сильно повлияла на местную фауну. Разлив привел к гибели рыб и птиц, нефть проникла в местный экологический заповедник.