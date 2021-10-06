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Водолазы обнаружили место прорыва нефтепровода в Калифорнии

06 октября 2021 10:24
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Новости США. Водолазы обнаружили место прорыва нефтепровода в Калифорнии. В настоящее время утечки нефти больше нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Расследование и работы по ликвидации последствий инцидента продолжаются.

Водолазы обнаружили место прорыва нефтепровода в Калифорнии-1

Напомним, в минувшие выходные в США произошла утечка на нефтепроводе. Более 3 000 баррелей попало в Тихий океан в штате Калифорния (подробнее здесь). Экологическая катастрофа сильно повлияла на местную фауну. Разлив привел к гибели рыб и птиц, нефть проникла в местный экологический заповедник.

# Экология # Фотофакт

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