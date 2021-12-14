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Водитель пытался скрыться от полиции. В Венгрии машина с мигрантами врезалась в дом

14 декабря 2021 12:36
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Новости Венгрии. В Венгрии машина с мигрантами врезалась в дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По меньшей мере 7 человек погибли, еще 4 пострадали. Об их состоянии ничего не известно.  

Водитель пытался скрыться от полиции. В Венгрии машина с мигрантами врезалась в дом-1

По данным венгерской полиции, водитель автомобиля отказался остановиться для проверки и в попытке скрыться врезался в дом и перевернулся. Сейчас он задержан. Его привлекли к ответственности за контрабанду людьми и создание несчастного случая со смертельным исходом.  

# Авария # Фотофакт

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