Водитель мог уснуть за рулём. В Венгрии в аварии погибли 8 человек

Новости Венгрии. Восемь человек погибли, еще около 50 пострадали в ДТП с автобусом в Венгрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации полиции, машина врезалась в опору моста, а затем перевернулась. Спасатели вытащили из поврежденного салона 14 человек, остальным удалось выбраться самостоятельно. Что послужило причиной аварии, сейчас выясняет следствие. По предварительной версии, водитель уснул за рулем.