Во время забега с быками в Испании около 10 человек пострадали из-за скользкой брусчатки

Новости Испании. В Испании во время забега с быками пострадали порядка 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной инцидента стал дождь, прошедший перед забегом: он сделал брусчатку на городских улицах очень скользкой, и людям было трудно удержаться на ногах. Одного бегуна бык сильно ударил рогами, еще четыре человека получили различные ушибы. Подобные забеги проводятся в испанских городах ежегодно в рамках праздника Сан-Фермин.