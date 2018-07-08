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Во время забега с быками в Испании около 10 человек пострадали из-за скользкой брусчатки

08 июля 2018 13:12
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Новости Испании. В Испании во время забега с быками пострадали порядка 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время забега с быками в Испании около 10 человек пострадали из-за скользкой брусчатки-1

Причиной инцидента стал дождь, прошедший перед забегом: он сделал брусчатку на городских улицах очень скользкой, и людям было трудно удержаться на ногах. Одного бегуна бык сильно ударил рогами, еще четыре человека получили различные ушибы. Подобные забеги проводятся в испанских городах ежегодно в рамках праздника Сан-Фермин.

# Фестиваль # Фотофакт

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