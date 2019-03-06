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Во время свидания с женой заключённый напал на охранников во французской тюрьме

06 марта 2019 09:09
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Новости Франции. Во Франции заключённый напал с ножом на охранников: есть жертвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 27-летний мужчина нанес несколько ударов керамическим ножом двум тюремным охранникам.

Во время свидания с женой заключённый напал на охранников во французской тюрьме-1

Затем вместе с женой забаррикадировался в комнате для свиданий. Во время штурма спецподразделения преступник и его жена получили пулевые ранения.

Во время свидания с женой заключённый напал на охранников во французской тюрьме-4

В результате: женщина погибла, пострадавшие охранники госпитализированы. Заключенный задержан. Ведётся расследование.

# Нападение # Фотофакт

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