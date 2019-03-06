Во время свидания с женой заключённый напал на охранников во французской тюрьме

Новости Франции. Во Франции заключённый напал с ножом на охранников: есть жертвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 27-летний мужчина нанес несколько ударов керамическим ножом двум тюремным охранникам.

Затем вместе с женой забаррикадировался в комнате для свиданий. Во время штурма спецподразделения преступник и его жена получили пулевые ранения.