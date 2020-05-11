Во время снежной бури в США выпало до 30 сантиметров снега

Новости Беларуси. В США несколько штатов завалило снегом. Шторм накрыл восток страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего досталось северной части Нью-Йорка. В некоторых регионах выпало до 30 сантиметров снега.

Обильные осадки сопровождались шквалистым ветром, порывы достигали 60 километров в час. Температура воздуха при этом упала ниже нуля.