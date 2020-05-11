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Во время снежной бури в США выпало до 30 сантиметров снега

11 мая 2020 12:24
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Новости Беларуси. В США несколько штатов завалило снегом. Шторм накрыл восток страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время снежной бури в США выпало до 30 сантиметров снега-1

Больше всего досталось северной части Нью-Йорка. В некоторых регионах выпало до 30 сантиметров снега.

Во время снежной бури в США выпало до 30 сантиметров снега-4

Обильные осадки сопровождались шквалистым ветром, порывы достигали 60 километров в час. Температура воздуха при этом упала ниже нуля.

Во время снежной бури в США выпало до 30 сантиметров снега-7

Синоптики говорят, что такая погода может сохранится в ближайшие дни.

# Погода # Фотофакт

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