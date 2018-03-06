Во время снегопада в аэропорту Дублина спасли замерзавшего зайчонка

Как сообщает дублинский аэропорт на странице в Twitter, зайчонка назвали Эммой. Спасённую согрели и накормили молоком.

Новости Ирландии. На лётном поле аэропорта Дублина в снегу был обнаружен зайчонок. Зверька нашла служебная собака Лу.

Спасение не осталось без внимания. Многие пользователи прокомментировали действия персонала аэропорта.

«Огромное вам спасибо за спасение Эммы и заботу о ней! Надеюсь, она скоро восстановится!»,

«Спасибо вам большое за проявленную доброту»,

«Бедняжка, я рада, что о ней позаботились»,

Сотрудники аэропорта проконсультировались со специалистами для того, чтобы правильно ухаживать за зверьком. Когда Эмма полностью восстановится, её выпустят обратно в дикую природу.

В январе 2018 года в Брагине милиционеры спасли лося.