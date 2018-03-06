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Во время снегопада в аэропорту Дублина спасли замерзавшего зайчонка

06 марта 2018 10:17
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Новости Ирландии. На лётном поле аэропорта Дублина в снегу был обнаружен зайчонок. Зверька нашла служебная собака Лу.  

Как сообщает дублинский аэропорт на странице в Twitter, зайчонка назвали Эммой. Спасённую согрели и накормили молоком.  

Во время снегопада в аэропорту Дублина спасли замерзавшего зайчонка-1

Фото: twitter.com/DublinAirport  

Спасение не осталось без внимания. Многие пользователи прокомментировали действия персонала аэропорта.  

«Огромное вам спасибо за спасение Эммы и заботу о ней! Надеюсь, она скоро восстановится!»,  

«Спасибо вам большое за проявленную доброту»,  

«Бедняжка, я рада, что о ней позаботились»,  

Сотрудники аэропорта проконсультировались со специалистами для того, чтобы правильно ухаживать за зверьком. Когда Эмма полностью восстановится, её выпустят обратно в дикую природу.  

В январе 2018 года в Брагине милиционеры спасли лося.  

Животное провалилось под лёд – подробнее здесь.  

# Фотофакт # Животные

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