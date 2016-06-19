Во время шторма в Карелии перевернулась лодка с детьми: погибли 10 несовершеннолетних

Новости России. Масштабная поисковая операция в эти минуты развернулась в Карелии. Во время сплава по озеру перевернулась лодка с детьми. Погибли, по меньшей мере, 10 несовершеннолетних.

Незарегистрированная группа туристов, в составе которой по разным данным входило около 50 человек, сплавлялась по озеру на двух лодках и плоту. В этот момент разразилась непогода. Две лодки, в которых в основном были дети в возрасте от 12 до 15 лет, перевернулись. 13 человек удалось спасти. Поиски еще троих продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.