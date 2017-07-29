Во время пожара в пятизвездочном отеле Кемера белорусы не пострадали

Новости Турции. Пожар в пятизвездочном отеле Кемера. Около 400 человек были сегодня эвакуированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные СМИ сообщают, 14 постояльцев доставлены в больницу, среди них – граждане России и Турции. Как информирует МИД Беларуси, наши соотечественники не пострадали. По предварительным данным, пожар вспыхнул на кухне гостиницы, после чего распространился по всему зданию. На место ЧП для борьбы со стихией прибыли спасатели.